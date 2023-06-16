"Троица" останется в храме Христа Спасителя в Москве до 18 июля

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Икона Андрея Рублева "Троица" останется в храме Христа Спасителя до 18 июля – дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского. Информация об этом появилась на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

В сообщении уточняется, что министерство культуры сейчас готовит документы для передачи "Троицы" РПЦ. Там также подчеркнули, что высказывания о саботаже указа президента со стороны Минкультуры не имеют под собой никаких оснований.

Ранее сообщалось, что икона будет доступна для верующих в храме Христа Спасителя с 4 по 18 июня. Однако патриарх Кирилл заявил, что святыня останется там на год.

Отмечалось, что она будет находиться под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи, контролирующих температурно-влажностный режим, требуемый для сохранения древнего образа.

До этого "Троицу" возвратили РПЦ. Сообщалось, что в течение года ее выставят в храме Христа Спасителя, а потом переместят в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Ученые РАН впоследствии попросили Минкультуры не допускать транспортировки святыни, так как это может привести к ее разрушению.

Пребывание иконы "Троица" Рублева в храме Христа Спасителя продлили до 18 июля