Инспекторы ЦОМП помогут пассажирам на станциях метро в Рождественскую ночь

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) будут дежурить в Рождественскую ночь с 20:00 6 января до 06:00 7 января. Об этом заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, обратиться к специалистам можно будет на станциях метрополитена "Кропоткинская" (рядом с храмом Христа Спасителя) и "Бауманская" (рядом с кафедральным собором Богоявления Господня).

Ликсутов подчеркнул, что они ответят на вопросы пассажиров. Достаточно лишь подойти к сотруднику в красно-желтой форме. На портале мэра и правительства Москвы уточнили, что сотрудники ЦОМП расскажут, как добраться до храма, найти нужный автобус, объяснят, где находится ближайшая остановка.

Помимо этого, маломобильные пассажиры, которым необходима помощь инспекторов, могут заказать услугу по сопровождению в Рождественскую ночь. Для этого нужно заранее оставить заявку на сайте столичного метрополитена, в приложении "Метро Москвы" или отправить ее чат-боту Александре.

Также можно бесплатно обратиться в контакт-центр ЦОМП по телефонам +7 495 622-73-41 или +7 800 250-73-41.

Ранее сообщалось, что в ночь с 6 на 7 января будет продлено время работы городского транспорта. Метро, МЦК, компенсационные автобусы будут работать до 02:00, МЦД – до 03:00, 151 наземный маршрут, в том числе 17 трамвайных – до 03:30.

При этом 16 регулярных ночных маршрутов наземного транспорта будут работать в обычном режиме.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождество, в ночь с 6 на 7 января, проведет богослужение в храме Христа Спасителя. Богослужение начнется 6 января в 23:00.

Движение возле храма Христа Спасителя перекроют в ночь на 7 января