Движение транспорта перекроют на ряде улиц района Хамовники 6 и 7 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение транспорта перекроют на ряде улиц столичного района Хамовники 6 и 7 января в связи с проведением праздничных богослужений. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что 6 января с 18:00 до 20:00 по участку в Соймоновском проезде от площади Пречистенские Ворота до Пречистенской набережной, а также по улице Волхонке от площади Пречистенские Ворота до улицы Ленивки проехать сможет только общественный транспорт. При этом с 20:00 6 января до 03:00 7 января данные участки будут полностью перекрыты.

Кроме того, в ночь с 6 на 7 января будет продлено время работы городского транспорта. Метро, МЦК, компенсационные автобусы будут работать до 02:00, МЦД – до 03:00, 151 наземный маршрут, в том числе 17 трамвайных – до 03:30.

При этом 16 регулярных ночных маршрутов наземного транспорта будут работать в обычном режиме, подчеркнули в сообщении.

Также маршруты автобусов м6 и с755 изменятся 6 января на время богослужения в храме Христа Спасителя. В частности, с 18:20 и до окончания мероприятия маршрут с755 укоротят: стадион "Лужники" (южн.) – метро "Кропоткинская".

Ранее стало известно, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождество, в ночь с 6 на 7 января, проведет богослужение в храме Христа Спасителя. Богослужение начнется 6 января в 23:00.

Движение возле храма Христа Спасителя перекроют в ночь на 7 января