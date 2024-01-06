Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В ночь на Рождество транспорт в Москве будет работать дольше обычного. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Сообщается, что работу транспорта в сочельник продлили, чтобы москвичи смогли посетить родных и близких, отправиться на службу в храм, а потом быстро и с комфортом вернуться домой.

Так, все станции метро и МЦК будут открыты для входа и пересадки до 02:00, Московские центральные диаметры будут работать до 3 ночи.

Кроме того, до 03:30 будет продлена работу 151 маршрута наземного транспорта. Еще 16 маршрутов будут работать всю ночь.

Ранее сообщалось, что в рождественскую ночь движение возле храма Христа Спасителя будет ограничено. Как сообщили в Госавтоинспекции Москвы, после 18:00 по Соймоновскому проезду от площади Пречистенские Ворота до Пречистенской набережной и по улице Волхонке от Пречистенских Ворот до улицы Ленивки будут пропускать только общественный транспорт.

Также в Рождество будет работать около 550 храмов. Их посетят порядка миллиона человек.