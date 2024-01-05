В рождественскую ночь температура воздуха в Москве понизится до минус 28

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в рождественскую ночь опустится в столичном регионе до 28 градусов мороза, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Он добавил, что в субботу в Москве немного потеплеет – ночью прогнозируется 22–20 градусов мороза, днем будет около 17–15 градусов ниже нуля.

В Рождество температура начнет понижаться – ночью до минус 25–23 градусов, по области до минус 28 градусов, днем минус 20–18, по области до минус 23. Существенно не изменится температура в понедельник – ночью минус 26–24 градусов, днем минус 18–16 градусов.

Вильфанд подчеркнул, что самые холодные ночи в Москве уже прошли.

Ранее Гидрометцентр РФ продлил действие оранжевого уровня погодной опасности в столичном регионе из-за сильных морозов. Теперь предупреждение будет действовать до 12:00 7 января.

Москвичей также предупредили, что аномальные морозы ожидаются в столице с 6 по 8 января. Среднесуточная температура воздуха будет на 7–15 градусов ниже климатической нормы.

Город Клин и его окрестности снова стали самой холодной точкой на карте столичного региона. В ночь на 5 января температура воздуха опустилась до минус 32,5 градуса. К 08:30 пятницы температура поднялась до 30,5 градуса мороза.

Оранжевый уровень погодной опасности продлили в Москве