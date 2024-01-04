Зимнюю радугу заметили в Москве 4 января

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

В Москве появилась зимняя радуга. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Редкое явление – зимняя радуга – зафиксировано в Москве, она образовалась из-за преломление света в ледяных иглах", – рассказал синоптик.

Как отметил метеоролог, такая радуга возникает при вымерзании водяного пара из-за сильных морозов.

В столичном регионе продлили действие оранжевого уровня погодной опасности из-за морозов до полуночи 6 января. Синоптики отметили, что в этот период в Москве и области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7–12 градусов ниже климатической нормы.

Ранее, как рассказал Тишковец, в ночь с 3 на 4 января температура воздуха в столице упала до минус 27,1 градуса. Таким образом, по его словам, эта ночь стала самой холодной с начала зимы. Столбики термометров на 15 градусов отклонились от климатической нормы.

В свою очередь, заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в связи с аномальными морозами в столичной системе отопления началось поэтапное повышение температуры теплоносителя.

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