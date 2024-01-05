Синоптики продлили оранжевый уровень опасности в столичном регионе

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Гидрометцентр РФ продлил действие оранжевого уровня погодной опасности в столичном регионе из-за сильных морозов.

Ранее он действовал до полуночи 6 января. Теперь предупреждение будет действовать до 12:00 7 января.

Москвичей также предупредили, что аномальные морозы ожидаются в столице с 6 по 8 января. Среднесуточная температура воздуха будет на 7–15 градусов ниже климатической нормы. В Рождество, 7 января, столбики термометров покажут от минус 22 до 24 градусов ночью и от минус 18 до 20 градусов днем. 8 января ожидается от минус 15 до минус 20 градусов.

Город Клин и его окрестности снова стали самой холодной точкой на карте столичного региона. В ночь на 5 января температура воздуха опустилась до минус 32,5 градуса. К 08:30 пятницы температура поднялась до 30,5 градуса мороза.

Оранжевый уровень погодной опасности продлили в Москве