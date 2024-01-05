Москвичей предупредили об аномальных морозах с 6 по 8 января

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аномальные морозы ожидаются в столице с 6 по 8 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

Среднесуточная температура воздуха будет на 7–15 градусов ниже климатической нормы.

В связи с этим горожанам рекомендуют не использовать для обогрева помещений не предназначенные для этих целей электроприборы, не допускать перегрузок электрической сети, а также не оставлять детей одних в помещении с включенными нагревательными приборами.

Ранее сообщалось, что пик холодов был в столичном регионе в среду и четверг, 3 и 4 января, однако теперь морозы начнут ослабевать. С 5 по 8 января ожидается температура около минус 14–23 градусов. Самым теплым днем окажется 6 января, а самым холодным прогнозируется 7 января.

В Рождество, 7 января, столбики термометров покажут от минус 22 до 24 градусов ночью и от минус 18 до 20 градусов днем. 8 января ожидается от минус 15 до минус 20 градусов.

До этого в столичном регионе продлили действие оранжевого уровня погодной опасности из-за морозов до полуночи 6 января. Синоптики отметили, что в этот период в Москве и области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7–12 градусов ниже климатической нормы.

Оранжевый уровень погодной опасности продлили в Москве