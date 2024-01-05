Синоптик сообщил, что пик холодов был пройден в Московском регионе

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Пик холодов был в столичном регионе в среду и четверг, 3 и 4 января, однако теперь морозы начнут ослабевать. С 5 по 8 января ожидается температура около минус 14–23 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

Самым теплым днем окажется 6 января, а самым холодным прогнозируется 7 января.

"В пятницу днем прогнозируются в Москве минус 16–18 градусов, по области – 16–21 градус. Наиболее теплым днем новогодних каникул станет суббота – в Москве будет минус 18–20 градусов ночью и минус 14–16 днем", – подчеркнул синоптик.

В Рождество, 7 января, столбики термометров покажут от минус 22 до 24 градусов ночью и от минус 18 до 20 градусов днем.

"Если вспомнить, как давно была такая погода на Рождество, то совсем недавно – в прошлом году. Тогда морозы достигали 23,5 градусов ночью и 20 градусов днем в Москве", – сказал Вильфанд.

По словам метеоролога, 8 января ожидается от минус 15 до минус 20 градусов.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил, что погоду в Москве продолжает формировать периферия антициклона. По прогнозам синоптика, начиная с пятницы, 5 января, в столичном регионе постепенно начнет теплеть.

До этого в столичном регионе продлили действие оранжевого уровня погодной опасности из-за морозов до полуночи 6 января. Синоптики отметили, что в этот период в Москве и области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7–12 градусов ниже климатической нормы.

Оранжевый уровень погодной опасности продлили в Москве