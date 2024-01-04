Эксперт рассказал, как заводить автомобиль во время сильных морозов

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Во время морозов завести машину является сложной задачей. Для начала автомобиль необходимо подготовить к холодной погоде, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на автоэксперта Вячеслава Темникова.

"Моторное масло в холодной климатической среде должно быть с небольшой вязкостью, которое будет оставаться жидким и в 30-градусные морозы", – рассказал он.

По словам эксперта, перед наступлением морозов нужно заряжать аккумулятор, иначе слабое устройство не сможет отдать пусковой ток. Кроме того, перед поездкой следует прогреть машину. Для этого необходимо включить зажигание и подготовить аккумулятор, запустить дальний свет на несколько секунд и выключить его.

"При морозах от минус 20 и ниже придется прогревать не менее пяти–семи минут. Соответственно, чем теплее на улице, тем меньше времени вам на этот ритуал понадобится", – подчеркнул Темников.

После прогрева эксперт посоветовал включить струю теплого воздуха, направляя его на замерзшие стекла.

В столичном регионе продлили действие оранжевого уровня погодной опасности из-за морозов до полуночи 6 января. Синоптики отметили, что в этот период в Москве и области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7–12 градусов ниже климатической нормы.

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в связи с аномальными морозами в столичной системе отопления началось поэтапное повышение температуры теплоносителя.

Оранжевый уровень погодной опасности в Москве продлили до 6 января