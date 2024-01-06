Около 550 храмов будут работать в Москве в Рождество – власти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Около 550 храмов будут работать в Рождество в Москве. Их посетят порядка миллиона человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталия Сучкова.

По словам Сучкова, в Рождество будет открыто 550 храмов, которые смогут посетить около миллиона человек.

Ранее стало известно, что в преддверии Рождества икону Андрея Рублева "Троица" перевезли из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря в храм Христа Спасителя.

В рождественскую ночь движение возле храма Христа Спасителя будет ограничено. Как сообщили в Госавтоинспекции Москвы, после 18:00 по Соймоновскому проезду от площади Пречистенские Ворота до Пречистенской набережной и по улице Волхонке от Пречистенских Ворот до улицы Ленивки будут пропускать только общественный транспорт.