Движение возле храма Христа Спасителя перекроют в ночь на 7 января

Возле храма Христа Спасителя ограничат движение в Рождественскую ночь. Как сообщили в Госавтоинспекции Москвы, после 18:00 по Соймоновскому проезду от площади Пречистенские Ворота до Пречистенской набережной и по улице Волхонке от Пречистенских Ворот до улицы Ленивки будут пропускать только общественный транспорт.

После 20:00 движение будет полностью перекрыто. Вновь проехать удастся только после 15:00 7 января. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.