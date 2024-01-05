Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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05 января, 16:15

Транспорт

Движение возле храма Христа Спасителя перекроют в ночь на 7 января

Движение возле храма Христа Спасителя перекроют в ночь на 7 января

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Возле храма Христа Спасителя ограничат движение в Рождественскую ночь. Как сообщили в Госавтоинспекции Москвы, после 18:00 по Соймоновскому проезду от площади Пречистенские Ворота до Пречистенской набережной и по улице Волхонке от Пречистенских Ворот до улицы Ленивки будут пропускать только общественный транспорт.

После 20:00 движение будет полностью перекрыто. Вновь проехать удастся только после 15:00 7 января. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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