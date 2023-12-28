Москвичам напомнили о закрытии участка Калужско-Рижской линии метро с 3 по 8 января

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 3 по 8 января на участке между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" Калужско-Рижской линии Московского метрополитена не будет движения поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В период закрытия участка на всей его протяженности с 05:20 до 02:00 будут курсировать автобусы КМ с остановками, аналогичными недоступным станциям. В ночь на 7 января проехать на автобусах можно будет до 03:30.

Всего на время закрытия участка запустят 70 автобусов особо большого класса. Интервал движения составит от одной минуты.



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С 3 по 8 января пассажирам закрытого участка рекомендовали пользоваться альтернативными маршрутами, в частности Большой кольцевой линией (БКЛ) метро, Московским центральным кольцом (МЦК), трамваями № 14, 26, 39 и другими.

Ознакомиться с подробной информацией о закрытии участка можно на сайте.

Ранее стало известно, что выходы станции метро "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии, которые до этого были закрыты на ремонт, откроются 29 декабря. Речь идет о первом и третьем выходах со станции.



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