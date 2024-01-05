Собянин рассказал о развитии наземного городского транспорта в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В 2023 году в Москве появилось 30 новых маршрутов автобусов и электробусов. Об этом рассказал Сергей Собянин на портале мэра и правительства Москвы.

Сообщается, что сеть маршрутов городского транспорта в Москве постоянно расширяется. Так, в 2023 году жители 53 районов Москвы и шести городов Подмосковья совершили около пяти миллионов поездок по новым маршрутам для автобусов и электробусов.

Как отметил Собянин, с начала 2023 года в парки поступило свыше 350 электробусов. Ожидается, что в этом году столица получит еще более 820 единиц электробусов.

Кроме того, в прошло году были модернизированы трассы, по которым проходит более 180 действующих маршрутов. Также было организовано 37 новых выделенных полос, и теперь транспорт ходит там в несколько раза быстрее.

До этого сообщалось, что в 2023 году москвичи совершили более 360 миллионов поездок на МЦД. Протяженность линий наземного метро в 2023 году увеличилась на 74 станции и более чем 170 километров путей.