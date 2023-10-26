В Smartavia прокомментировали ситуацию с задержкой рейсов в Шереметьево

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания Smartavia задерживает несколько рейсов на вылет в столичном аэропорту Шереметьево. Перевозчик делает все возможное, чтобы не допустить серьезного сбоя в расписании, сообщили Москве 24 в пресс-службе авиакомпании.

Для выполнения рейса из Москвы в Самару привлекут стороннего перевозчика.

"Все пассажиры задержанных рейсов получают услуги согласно федеральным авиационным правилам ФАП-82. Авиакомпания приносит извинения пассажирам за задержку рейсов", – говорится в сообщении.

Пассажиры рейса Москва – Екатеринбург отметили, что ждут вылета из аэропорта Шереметьево более шести часов. Вылет переносили четыре раза.

"Сначала нам ничего не говорили, потом выяснилось, что у самолета поломка. Питание предоставили, гостиницы не дали", – цитирует RT одного из пассажиров.

Как он пояснил, представители авиакомпании заявили, что самолет вылетит в 11:00, однако пассажиры уже покинули аэропорт.

Утром 24 октября самолет авиакомпании Smartavia при выполнении посадки в аэропорту Перми выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет выполнял рейс 5Н 583 из Санкт-Петербурга. На борту находились 186 пассажиров и 6 членов экипажа, пострадавших нет. Пассажиров доставили в авиагавань.

Позже стало известно, что предварительная причина случившегося заключается в неблагоприятных погодных условиях – в городе шел снег, а температура воздуха была около -1 градуса. Центральное МСУТ СК России по данному факту проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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