Погодные условия могли стать причиной выезда самолета за пределы ВПП в Перми

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Предварительная причина выезда самолета авиакомпании Smartavia за пределы взлетно-посадочной полосы в пермском аэропорту Большое Савино заключается в неблагоприятных погодных условиях. Об этом сообщается в телеграм-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Центральное МСУТ СК России по данному факту проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение", – заявили в ведомстве.

Вместе с этим проверку исполнения законодательства о безопасности полетов начала и Уральская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел утром 24 октября. Самолет выполнял рейс 5Н 583 из Санкт-Петербурга. На борту находились 186 пассажиров и 6 членов экипажа, пострадавших нет. Пассажиров доставили в авиагавань.

В настоящее время специалисты наземных служб решают вопрос об эвакуации воздушного судна на стоянку. Аэродром Большое Савино сейчас закрыт на прием и отправление самолетов.