Движение по первому участку Троицкой линии запустят в 2024 году – Собянин

Запуск движения по первому участку Троицкой линии метро запланирован на 2024 год. О планах по развитию метро и об итогах работы рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Мэр отметил, что 2023 год стал одним из самых результативных для московского метростроения. Так, замкнулась БКЛ, открылся новый участок Люблинско-Дмитровской линии – от Селигерской до Физтеха. Теперь пассажиры ряда маршрутов могут сэкономить в поездках до 40 минут в день. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.