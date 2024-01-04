Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 января, 10:30

Новости

Движение по первому участку Троицкой линии запустят в 2024 году – Собянин

Движение по первому участку Троицкой линии запустят в 2024 году – Собянин

Собянин: москвичи выбрали имя для детеныша панды из столичного зоопарка

На выставке-форуме "Россия" ежедневно работают более 800 волонтеров – Собянин

Более 30 млн приемов провели врачи модернизированных поликлиник – Собянин

Собянин: маленькую панду из столичного зоопарка назвали Катюшей

Собянин: москвичи выбрали имя для детеныша панды из столичного зоопарка

Сергей Собянин перечислил знаковые транспортные объекты 2023 года

Флагманский инновационный центр МГУ "Ломоносов" стал открытием года – Собянин

Мэр Москвы рассказал о реализации транспортных проектов в 2023 году

Мэр Москвы назвал кластер "Ломоносов" открытием года

Запуск движения по первому участку Троицкой линии метро запланирован на 2024 год. О планах по развитию метро и об итогах работы рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Мэр отметил, что 2023 год стал одним из самых результативных для московского метростроения. Так, замкнулась БКЛ, открылся новый участок Люблинско-Дмитровской линии – от Селигерской до Физтеха. Теперь пассажиры ряда маршрутов могут сэкономить в поездках до 40 минут в день. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортвидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика