Ряд улиц в центре Москвы временно перекрыли

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 декабря, 12:00

Транспорт

"Яхромская" стала самой популярной новой станцией салатовой линии метро

"Яхромская" стала самой популярной новой станцией салатовой линии метро

Более 25 рейсов задержаны в столичных аэропортах 13 декабря

Новое расписание движения поездов на МЦД-1 будет действовать до 30 декабря

"Актуальный репортаж": более 150 тыс пассажиров используют биометрию при оплате проезда

Комплекс вентиляционных шахт обновили в столичном метрополитене

Трафик 7–8 баллов ожидается в Москве вечером 13 декабря

Московские дорожники выполнили план по строительству магистралей в 2023 году досрочно

Новости часа: мэр Москвы утвердил проект комплексного развития территории в Зеленограде

"Мой район. Навигатор": новый тоннель под МЦД-4 свяжет Бутырский район и Марьину Рощу

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии телемедицинских технологий в Москве

"Яхромская" стала самой популярной новой станцией на Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом сообщает столичный Дептранс.

В ведомстве отметили, что на Солнцевской линии новыми станциями воспользовались более 1,5 миллиона раз, на Люблинско-Дмитровской – 3,5 миллиона раз. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, количество ежедневных поездок продолжает расти.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика