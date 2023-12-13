"Яхромская" стала самой популярной новой станцией салатовой линии метро

"Яхромская" стала самой популярной новой станцией на Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом сообщает столичный Дептранс.

В ведомстве отметили, что на Солнцевской линии новыми станциями воспользовались более 1,5 миллиона раз, на Люблинско-Дмитровской – 3,5 миллиона раз. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, количество ежедневных поездок продолжает расти.

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