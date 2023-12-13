Городской транспорт в Москве работает штатно

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Городской транспорт в Москве работает в штатном режиме, несмотря на идущий снег. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В сообщении уточнили, что движение сейчас интенсивное на Каширском и Ярославском шоссе, Рязанском проспекте. Между тем рабочим движение является на ТТК от Новорижской эстакады до Волгоградского проспекта, на МКАД от Алтуфьевского шоссе до улицы Верхние Поля и на МСД.

По данным ведомства, автомобилисты едут медленнее и внимательнее. Их средняя скорость – 22 километра в час. Горожанам посоветовали использовать в течение дня метро, МЦД и МЦК. Также в сообщении напомнили, что автобусы и такси передвигаются быстрее по выделенным полосам.

Водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться во время движения на телефон. Отмечается, что на движение могут влиять погодные условия, медленные скорости и мелкие ДТП.

Ситуационный центр ЦОДД следит за ситуацией на дорогах, дежурят экипажи дорожного патруля, заключили в сообщении.

В среду, 13 декабря, в столице и области ожидается облачная погода и снег, на дорогах возможна гололедица. Температура воздуха днем в Москве будет колебаться от минус 5 до минус 7 градусов, в Подмосковье – от минус 4 до минус 9 градусов.

Также в столицу придет циклон "Ваня". Непогоду следует ожидать в Москве в пятницу, 15 декабря, предполагается, что в этот день в городе может выпасть от 60 до 70% месячной нормы осадков.

Московские городские службы круглосуточно вывозят снег на 56 снегоплавильных пунктов