Москвичам рассказали о погоде 13 декабря

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В среду, 13 декабря, в столице и области ожидается облачная погода и снег, на дорогах возможна гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет колебаться от минус 5 до минус 7 градусов, в Подмосковье – от минус 4 до минус 9 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил, что с воскресенья, 17 декабря, до середины следующей недели в Москве ожидается потепление, температура воздуха поднимется выше ноля градусов. Он отметил, что рекордные сугробы не растают и останутся в столице до Нового года.

Однако до этого в столицу придет циклон "Ваня". Непогоду следует ожидать в Москве в пятницу, 15 декабря, предполагается, что в этот день в городе может выпасть от 60 до 70% месячной нормы осадков.



Полуметровые сугробы ожидаются в Москве к 15 декабря из-за циклона