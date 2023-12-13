Ряд улиц в центре Москвы временно перекрыли

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 декабря, 08:30

Транспорт

Трафик 7–8 баллов ожидается в Москве вечером 13 декабря

Трафик 7–8 баллов ожидается в Москве вечером 13 декабря

Московские дорожники выполнили план по строительству магистралей в 2023 году досрочно

Новости часа: мэр Москвы утвердил проект комплексного развития территории в Зеленограде

"Мой район. Навигатор": новый тоннель под МЦД-4 свяжет Бутырский район и Марьину Рощу

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии телемедицинских технологий в Москве

Собянин: утвердили проект планировки части бывшей промзоны Алабушево

Новости часа: на ВДНХ завершили реставрацию монумента в честь покорителей космоса

Экипажи ЦОДД круглосуточно следят за обстановкой на московских дорогах из-за снегопада

Новости часа: на ВДНХ завершили реставрацию монумента в честь покорителей космоса

Москвичам рассказали, как работает технология оплаты проезда по биометрии в транспорте

Столичный Дептранс предупредил москвичей о вечернем трафике в 7–8 баллов из-за снегопада. Кроме того, будет затруднено движение из-за строительных работ на Дмитровском шоссе в районе дома 43, корпус 1, а также на 14-м и 32-м километрах МКАД. При этом можно будет быстро и без затруднений проехать по проспекту Маршала Жукова, МСД и Кутузовскому проспекту.

Пассажирам пригородных электричек напоминают, что до 30 декабря изменен режим движения поездов на Белорусском и Савеловском направлениях МЦД-1. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортобществовидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика