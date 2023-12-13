Трафик 7–8 баллов ожидается в Москве вечером 13 декабря

Столичный Дептранс предупредил москвичей о вечернем трафике в 7–8 баллов из-за снегопада. Кроме того, будет затруднено движение из-за строительных работ на Дмитровском шоссе в районе дома 43, корпус 1, а также на 14-м и 32-м километрах МКАД. При этом можно будет быстро и без затруднений проехать по проспекту Маршала Жукова, МСД и Кутузовскому проспекту.

Пассажирам пригородных электричек напоминают, что до 30 декабря изменен режим движения поездов на Белорусском и Савеловском направлениях МЦД-1. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.