Около 40% месячной нормы осадков может выпасть в Москве 15 декабря

Фото: Момсква 24/Никита Симонов

В пятницу, 15 декабря, в Москве может выпасть около 40% месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик пояснил, что текущая неделя в Центральном федеральном округе (ЦФО) России будет сопровождаться затяжными снегопадами и повышением температурного фона.

"Особенно ненастной будет пятница, когда средиземноморский циклон принесет в Москву до 19–24 миллиметров осадков, или около 40% от всего месячного объема", – сказал Тишковец в эфире телеканала "Соловьев Live".

Таких снегопадов в столице, по его словам, не было с 1966 года. Тогда московские метеорологи зафиксировали 17,3 миллиметра осадков. В декабре 2023 года, предположил синоптик, может быть установлен новый суточный рекорд.

Из-за затяжных снегопадов высота сугробов в Москве к концу недели вырастет примерно на 7–10 сантиметров. В некоторых местах снежный покров вырастет до 50 сантиметров.

Между тем во вторник, 12 декабря, в столице прогнозируется метель с порывами ветра до 12–14 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на вторник местами может опуститься до 9 градусов мороза, днем – до 7 градусов мороза. При этом в пятницу в городе ожидаются десятиградусные морозы.



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