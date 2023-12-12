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12 декабря, 11:30

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Свыше 30 исторических зданий отреставрировали на ВДНХ

Свыше 30 исторических зданий отреставрировали на ВДНХ

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Более двух тысяч памятников архитектуры отреставрировали в столице за 13 лет. Среди самых масштабных проектов, отмеченных премиями, – восстановление павильонов ВДНХ. Почти за 10 лет реставрационных работ здесь восстановили более 30 исторических зданий.

Например, был обновлен павильон "Коневодство", где теперь работает Центр национальных конных традиций. Там же открыли первый в России музей лошади и конный театр Кремлевской школы верховой езды. А в павильоне "Физика", где отреставрировали исторические люстры, витражи и живопись на стенах, теперь работает Музей городского хозяйства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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