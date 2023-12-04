Москвичам рассказали, на какие письма никогда не отвечает Дед Мороз

Ежегодно 4 декабря отмечается День заказа подарков, написания писем и открыток Деду Морозу. Москва 24 узнала, как жители столицы получали сюрпризы от главного волшебника зимы в детстве и как нужно составлять письмо, чтобы желания обязательно сбылись.



Зайчик передаст подарок

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичка Евгения до семи лет была уверена, что Дед Мороз не может лично явиться к каждому ребенку из-за слишком плотного графика в праздники – поэтому на помощь приходили его коллеги-гномики.

"За несколько недель до Нового года они клали подарки в небольшой игрушечный сапог на подоконнике. Каждое утро я обязательно находила там шоколадку или мандарин. Иногда оставляла там записочки со своими заказами, и они обязательно исполнялись", – рассказала она Москве 24.

Жительнице столицы Анне презенты передавали другие волшебные помощники Деда Мороза.

"Все подарки приносил зайчик. Родители говорили, что он застрял в сугробе и просил через них передать мне презент", – рассказала девушка.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

К некоторым Дед Мороз все-таки приходил лично. Только выглядел он подозрительно знакомо, вспоминает Василиса.



Василиса организатор праздников Мои родители были студентами и отмечали праздник в большой компании молодежи, где все очень заботливо ко мне относились. И центральным событием торжества был приход волшебника.

"А утром я просыпалась и со всех ног бежала к елке, потому что под ней были подарки. Дед Мороз был всегда внимателен к моим детским мечтам, и я получала желаемое. Мне кажется именно благодаря этому я до сих пор достигаю всего того, чего хочу", – призналась девушка.

В свою очередь, у москвички Марии одно из самых теплых воспоминаний про Новый год связано с мягкой игрушкой – оленем.

"Однажды я увидела его на витрине магазина. Я так захотела такую игрушку и загадала ее на Новый год", – поделилась девушка.

Правда, Дед Мороз положил под елку белого, а не коричневого оленя, но это не сильно расстроило Марию, и девочка еще много лет играла с мягким подарком.



Приветствие, желание, подпись

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Московской усадьбе Деда Мороза рассказали, что письма приходят в огромном количестве каждый год из разных регионов: например, в этом году – из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Краснодарского края и не только. Причем как от детей, так и от взрослых.



пресс-служба Московской усадьбы Деда Мороза Помимо традиционных просьб о гаджетах, дети просят у зимнего волшебника мягкие игрушки, конструктор, роботов, а взрослые – квартиры, машины и встретить свою любовь.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что очень важно составить письмо Деду Морозу правильно – только так можно получить то, чего очень сильно желаешь. Важно не грубить, не требовать и обязательно поздороваться.



пресс-служба Московской усадьбы Деда Мороза Во-первых, он не выносит грубостей и прямых требований. Однажды одна девочка начала свое обращение с перечисления вещей, которые ей были необходимы. Сказочный дедушка, проглядев такое послание, очень обиделся. Ведь он не магазин игрушек, а повелитель зимы. И убрал письмо в самый дальний ящик.

Чтобы такого не происходило, в усадьбе порекомендовали придерживаться следующих правил:

Обязательное приветствие и поздравление. Для начала нужно в нескольких строчках поздороваться с Дедушкой и его сказочными помощниками – пожелать им доброго здравия, хорошего настроения и отличных праздников.

Рассказ о себе. Можно поведать о себе и своей семье – кто вы, чем занимаетесь и как обычно отмечаете новогодние праздники.

"Самое время вспомнить все свои успехи и достижения за год. Однако нужно учитывать, что пустое хвастовство Дед Мороз разгадает сразу", – подчеркнули в усадьбе.

Лучше написать о настоящих достижениях и целях, которые поставлены на будущий год – волшебник оценит трудолюбие и целеустремленность.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Описание подарка. Презент, который хочется получить, нужно описать подробно и обязательно объяснить, почему загадана именно эта вещь.

"Если Дедушка Мороз увидит, что это самое заветное желание, то наверняка призадумается. Посоветуется со Снегурочкой и помощниками и подумает, как лучше передать подарок. Кстати, великий сказочник может отдать подарок лично, с родителями или другим подходящим способом", – рассказали в усадьбе.

Также там предупредили, что некоторые желания все же не стоит загадывать Деду Морозу: например, новый автомобиль. "Дед Мороз откажет в таком подарке исключительно из доброты – ведь, по его словам, человек, получивший в подарок машину, наверняка встретит праздник в одиночестве в пробке. Новые квартиры сказочный дедушка тоже заказывать не советует", – объяснили в пресс-службе.

Прощание. Не стоит спешить запечатывать конверт: сначала нужно попрощаться с дедушкой, поблагодарить его за прежние подарки и зимнее настроение. Не лишним будет еще раз поздравить его с наступающим Новым годом.

Подписать конверт. На нем необходимо указать свой домашний адрес, имя и фамилию.

А чтобы письмо точно дошло до волшебника, можно воспользоваться почтой Деда Мороза, которая работает в столице с 18 ноября. Ящики для посланий можно найти в 41 столичном парке, торговых центрах, учреждениях культуры, на территории колеса обозрения "Солнце Москвы", на ВДНХ и даже в международном аэропорту Шереметьево, напомнили в усадьбе.