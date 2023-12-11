Москва онлайн покажет, как коммунальщики устраняют последствия снегопада

12 декабря зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире понаблюдать за тем, как сотрудники коммунальных служб убирают снег.

В ближайшие дни в столице может выпасть от 21 до 26 миллиметров осадков, что составит около 50% месячной нормы. К концу недели высота снежного покрова достигнет 50 сантиметров. Об этом рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Смотрите прямую трансляцию 12 декабря в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.