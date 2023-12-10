Высота сугробов в Москве достигнет 50 см к концу следующей недели

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

К концу следующей недели высота снежного покрова в Москве достигнет 50 сантиметров. Об этом сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"К концу следующей недели высота снега в столице достигнет полуметра. Снегопады будут ежедневными, но самые сильные ожидаются со вторника на среду и в пятницу", – написал синоптик в своем телеграм-канале.

За пять дней в городе может выпасть от 21 до 26 миллиметров осадков, что составляет около 50% месячной нормы. В связи с этим рост сугробов окажется неизбежен.

Шувалов добавил, что такой прогноз будет актуален не только для Москвы, но и для Тулы, Калуги, Орла, Рязани и Воронежа.

Между тем 10 и 11 декабря в Москве ожидаются аномальные морозы. Температура воздуха опустится на 7–10 градусов ниже климатической нормы. В связи с этим столичный главк МЧС РФ рекомендовал москвичам одеваться по погоде и не оставаться долгое время на улице.



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