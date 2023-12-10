Облачная погода и до 14 градусов мороза ожидаются в столичном регионе 10 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Снег и до 14 градусов мороза ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, 10 декабря. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Как сообщили синоптики, в воскресенье в столице будет сохраняться облачная погода и снег. На дорогах столицы возможна гололедица.

Температура воздуха в Москве составит от минус 11 до минус 9 градусов, по области от 14 до 9 градусов мороза.

В столице ожидается восточный и юго-восточный ветер 6–11 метров в секунду. Синоптики отмечают, что атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик сообщил об очередном рекорде высоты снега в Москве. 9 декабря 1952 года снега в Москве было 27 сантиметров, а в 2023 году его высота составила 32 сантиметра. Это уже шестой подряд суточный рекорд высоты снежного покрова, который начался еще с 4 декабря.