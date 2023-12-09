Синоптик сообщил об очередном рекорде высоты снега в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Рекорд высоты снежного покрова в Москве, установленный 9 декабря 1952 года, был обновлен, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"9 декабря 1952 года снега в Москве было 27 сантиметров, а сегодня его высота составила 32 сантиметра", – сказал Леус.

Он подчеркнул, что это уже шестой подряд суточный рекорд высоты снежного покрова, который начался еще с 4 декабря. Максимум высоты сугробов выявили 5 декабря – 37 сантиметров, что также превышает рекорд 1952 года.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сказал, что высота сугробов в Москве будет сохранять рекордные значения всю неделю. По его словам, рекорд будет для каждого дня – до воскресенья включительно.

По словам Вильфанда, предпосылок к таянию сугробов пока нет.

До -14 градусов ожидается в столице в ночь на 10 декабря