Специалисты рассказали о реставрации павильона "Металлургия" на ВДНХ

Реставрация павильонов на ВДНХ стала одной из визитных карточек московских мастеров. Теперь гости выставки могут оценить обновленное пространство. Например, за четыре года реставрации павильон "Металлургия" (бывший Казахской ССР) превратился в выставочно-торговый центр с аутентичными интерьерами.

Тем временем в Москве стартовало голосование за лучший объект реставрации в городе за 2023 год. Голосовать можно на портале "Активный гражданин" до 26 ноября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.