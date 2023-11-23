Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 ноября, 22:45

Город

Специалисты рассказали о реставрации павильона "Металлургия" на ВДНХ

Специалисты рассказали о реставрации павильона "Металлургия" на ВДНХ

Сергей Собянин одобрил строительство хоккейного центра в Нижегородском районе

Новости часа: 12 компаний стали резидентами федерального центра беспилотных авиасистем

Новые экспонаты появились на выставке "Россия" на ВДНХ

ЦОДД оценил столичный трафик вечером 23 ноября

"Жизнь в большом городе": культурное наследие

Медведев и Собянин открыли Центр коллективного пользования ФЦ БАС

Новости часа: прокуратура начала проверку после пожара в ресторане на Новом Арбате

Специалисты рассказали, как проходила реставрация павильона "Металлургия" на ВДНХ

Выставка "Новогодние елки" открылась в ГУМе

Реставрация павильонов на ВДНХ стала одной из визитных карточек московских мастеров. Теперь гости выставки могут оценить обновленное пространство. Например, за четыре года реставрации павильон "Металлургия" (бывший Казахской ССР) превратился в выставочно-торговый центр с аутентичными интерьерами.

Тем временем в Москве стартовало голосование за лучший объект реставрации в городе за 2023 год. Голосовать можно на портале "Активный гражданин" до 26 ноября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоНаталья МезинаДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика