Собянин: в Москве создали центр анализа и разработок беспилотных авиасистем

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и Сергей Собянин открыли Центр коллективного пользования Федерального центра беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС) в индустриальном парке "Руднево". Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Мэр уточнил, что столичное правительство выполнило поручения Владимира Путина и кабмина России по созданию крупнейшего в стране центра разработки и производства беспилотников. Для решения этой задачи понадобилось меньше года.

Центр объединяет ведущих российских разработчиков и производителей БПЛА и цифровых геоинформационных платформ. На данный момент резидентами ФЦ БАС стали 12 компаний.

Российское правительство представило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Из указа следует, что в ближайшие 6,5 года в государстве должна появиться самостоятельная отрасль экономики, которая связана с проектированием и использованием гражданских беспилотников.

Отмечалось, что Москва будет сотрудничать с пятью регионами России в сфере развития беспилотных авиационных систем. Соответствующие соглашения с главами субъектов Собянин подписал в ходе Петербургского международного экономического форума. Соглашения были заключены с властями Тульской, Самарской, Рязанской, Тамбовской областей и Башкирии.

"Актуальный репортаж": в московском "Рудневе" откроют новый центр для разработчиков дронов