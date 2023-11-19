Инвесторы реализуют проекты КРТ столицы в САО, ЮВАО и ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Инвесторы реализуют проекты комплексного развития территорий (КРТ) столицы в САО, ЮВАО и ТиНАО. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Инвесторов определили в июле-сентябре по итогам аукционов, уточнил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его данным, заключены договоры о комплексном развитии территории между улицами Александры Монаховой и Эдварда Грига в ТиНАО, территории бывшего завода "МиГ", участка бывшей промзоны "Серп и Молот". Площадь трех территорий – 68,72 гектара.

Объем инвестиций в развитие трех территорий оценивается почти в 327 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект – более чем в 12,1 миллиарда рублей. В столице появится свыше 26,4 тысячи рабочих мест в результате реализации этих проектов, сказано в тексте.

Инвесторы возведут не менее 2,4 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе более 1,4 миллиона "квадратов" жилья, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман. Он уточнил, что 30,7 тысячи квадратных метров будут по программе реновации.

Кроме того, появится более миллиона "квадратов" социальных и общественно-деловых объектов. В частности, школы для 2,15 тысячи учеников, несколько детских садов, куда смогут пойти 750 воспитанников, поликлиника на 750 посещений в смену, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, офисные и торговые центры, кафе, магазины, отделения банков.

Ранее сообщалось, что на части промзоны Южный порт намерены построить 935,5 тысячи квадратных метров недвижимости. Планируется застройка производственного и общественно-делового назначения.

Также неэффективно используемые участки на Волоколамском шоссе и Авиационной улице в столичном районе Щукино реорганизуют по программе КРТ. Гаман отметил, что на территории построят до 63 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, в том числе магазины, кафе и рестораны.

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