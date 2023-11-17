Более 900 тыс кв м недвижимости построят на месте части промзоны Южного порта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На части промзоны Южный порт намерены построить 935,5 тысячи квадратных метров недвижимости. Планируется застройка производственного и общественно-делового назначения, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на участке промзоны возведут гостиницы, производственные, научные и офисные комплексы и другие объекты. Он рассчитывает, что эти здания будут пользоваться спросом как среди жителей района, так и всего города.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что строительство планируют на территории общей площадью 65 гектаров между улицами Коломникова, Шоссейной, Шоссейным проездом, а также железнодорожными путями. Для этого уже утвердили проект планировки.

По ее словам, на территории построят около 450 тысяч "квадратов" производственных площадей и 487 тысяч "квадратов" – общественной застройки. Благодаря этому в районе сформируется активная городская среда, а также появятся новые рабочие места, добавила Княжевская.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект планировки части бывшей промзоны Южный порт. Он сказал, что планируется реконструировать около пяти километров дорог, организовать велодорожки вдоль Шоссейного проезда, проложить новые сети и построить 24 трансформаторные подстанции.

В результате проведенных работ появится свыше 17 тысяч рабочих мест для горожан, отметил мэр.

Собянин утвердил проект планировки части бывшей промзоны Южный порт