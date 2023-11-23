Реставратор оценил выделенный на сохранение культурных объектов Москвы бюджет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Надеяться на частных инвесторов в вопросе сохранения культурного наследия не приходится. Так почетный реставратор Москвы Григорий Мудров прокомментировал информацию о том, что столица выделит из бюджета свыше 48 миллардов рублей на сохранение таких объектов.

"Культурное наследие – это, конечно, предмет прежде всего финансирования – бюджетного, государственного, муниципального. <...> Конечно, в той части мирового сообщества, где осуществляется реальная забота о культурном наследии, мы в мейнстриме в этом плане, то есть с активным участием бюджетных средств", – цитирует его RT.

Мудров добавил, что выделенную сумму можно охарактеризовать как исключительно замечательную. Вместе с тем он отметил, что объект, который модернизируют, часто скрывает в себе дополнительные детали, что может потребовать участия специалистов экстра-уровня.

Ранее сообщалось, что в столице с 2011 года отреставрировали более двух тысяч объектов культурного наследия. За это время доля таких объектов в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличилась с 61 до 96,4%.

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