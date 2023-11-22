Сергей Собянин одобрил строительство хоккейного центра в Нижегородском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии части бывшей промзоны Грайвороново в Нижегородском районе. Об этом мэр столицы сообщил в своем телеграм-канале.

Так, полузаброшенная территория превратится в комфортное городское пространство. На данном участке площадью 3,57 гектара будет построено современное жилье и хоккейный центр.

"Мы уже одобрили и реализуем 50 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 692 гектаров. В результате создадим свыше 136 тысяч рабочих мест", – отметил Собянин.

Ранее сообщалось, что в двух поселениях ТиНАО возведут два новых физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами в течение 5 лет. Оба комплекса будут построены за счет города.

До этого заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что два неэффективно используемых участка на севере Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий.

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