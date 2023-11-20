Реализация 19 проектов КРТ начнется в Москве в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Строительные работы в рамках реализации 19 проектов комплексного развития территорий (КРТ) начнутся в столице в следующем году. Об этом заявил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, передает портал мэра и правительства Москвы.

По его словам, в 2024 году городские операторы и инвесторы начнут подготавливать площадки к строительству и мероприятия нулевого цикла в рамках реализации 19 проектов КРТ. Земельные участки расположены в десяти горокругах, их общая площадь – более 155 гектаров. Объем вложений может составить свыше 280 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – не менее 8,8 миллиарда рублей. По итогам реализации проектов появятся свыше 28 тысяч новых рабочих мест, отметил он.

Нулевой цикл строительства – это все строительно-монтажные работы, которые связаны с выемкой грунта под здание, монтажом фундамента и возведением цокольной части до уровня нулевой отметки первого этажа.

Уточняется, что в следующем году начнутся работы на территориях бывших промзон Кунцево, Южное Очаково, Коровино, Алабушево, Северянин, Калибр, Кирпичные улицы, Зюзино, Теплый Стан, Южный порт, Грайвороново, а также на улицах Никулинской, Азовской, Обручева, Новоостаповской, Москворечье, проспекте Маршала Жукова, в Дмитровском проезде и поселении Десеновском.

Так, в рамках реализации проектов на этих участках вместо заброшенных объектов появятся свыше 1,5 миллиона квадратных метров жилищной недвижимости, из которой не менее одного миллиона – по программе реновации.

Гаман добавил, что также там возведут более 543,5 тысячи "квадратов" новых производств, свыше 850 "квадратов" общественно-деловой и соцнедвижимости, в том числе детсады для более чем 1,8 тысячи детей, школы для 2,2 тысячи учащихся, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы, филиалы банков, магазины, кафе и рестораны.

Ранее сообщалось, что свыше трех тысяч рабочих мест создадут по программе КРТ на юго-востоке столицы. Там реорганизуют шесть участков недалеко от станции метро "Некрасовка", построят более 608 тысяч "квадратов" жилья, объекты общественно-деловой и социнфраструктуры, включая детсады и школы. Кроме того, там появятся магазины, фитнес-центры, торговый центр, аптеки и другое.

Более 180 проектов комплексного развития территорий реализуют в столице