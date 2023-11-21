Два спортивных комплекса с бассейнами появятся в ТиНАО в течение пяти лет

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В двух поселения ТиНАО возведут два новых физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК) с бассейнами в течение 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Новые физкультурно-оздоровительные комплексы планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году, они расположатся в поселениях Мосрентген и Воскресенском. В каждом планируется организовать бассейн и тренажерный зал", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

ФОК возведут за счет города. Как подчеркнул руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, стандарты современных комплексов предусматривают обустройство вспомогательных и административных залов, а также подъездных дорог и парковок.

"С момента присоединения округов к столице в ТиНАО построено свыше десятка спортивных объектов. При этом количество занимающихся спортом людей здесь увеличилось в 4 раза – сейчас оно составляет более 40% жителей территорий", – указал он.

На сегодняшний день в ТиНАО строятся горнолыжный комплекс в Щаповском поселении, ФОК – в Коммунарке, ледовый спортивный комплекс – в Троицке, всесезонный спортивно-развлекательный центр – рядом со станцией метро "Прокшино". Кроме того, специалисты возводят спорткомплекс в поселении Киевский и ледовую арену в Щербинке.

Ранее Андрей Бочкарев заявил, что москвичи до 2027 года получат еще 18 новых физкультурно-оздоровительных комплексов. Также в ближайшие 3 года планируют достроить спорткомплекс в районе Москворечье-Сабурово и завершить реконструкцию Дворца спорта "Лужники".

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