Более 60 пятнистых оленей пришли на зимнюю подкормку в "Лосином острове"

Фото: телеграм-канал "Это Москва"

На зимнюю подкормку в национальном парке "Лосиный остров" пришли свыше 60 пятнистых оленей, сообщается в телеграм-канале парка.

Ожидается, что в выходные количество животных на подкормочных площадках увеличится до сотни особей. В парке пояснили, что оленям становится все труднее добывать себе еду из-за снегопада.

Ранее начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров сообщил, что жителям Москвы не стоит разбрасывать мусор и собранный урожай, поскольку они привлекают диких кабанов.

9 ноября в Сети появилось видео, на котором более десятка диких кабанов гуляют по подмосковным Мытищам. Животных привлекли мусорные баки, в которых они попытались отыскать себе пропитание.

В свою очередь, биолог Павел Глазков рассказал, что дикие свиньи вряд ли первыми нападут на человека: их интересует корм, который легко найти около населенных пунктов. По его словам, кабаны идут в город, потому что рядом с человеком проще найти корм.

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