Огромные пауки-осы с длинными лапами напугали жителей Подмосковья

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Крупные желтые пауки-осы с полосатыми брюшками напугали жителей Подмосковья. Однако они неопасны для человека. Об этом сообщается на сайте министерства экологии и природопользования Московской области.

Отмечается, что граждане и натуралисты не раз замечали паукообразных за летний период, хотя раньше встречи были более редкими. По словам энтомологов, все пауки ядовиты, потому что у них есть железы – хелицеры, вырабатывающие яд, но укус пауков из Подмосковья приведет максимум к раздражению. При этом не стоит забывать об аллергической реакции.

В сообщении подчеркнули, что длина тела паука-осы достигает 3 сантиметров, длина лап – до 5 сантиметров, причем самки крупнее самцов. Он плетет большие колесовидные ловчие сети в полях и лугах, на дачах, огородах, беседках, городских домах. Чаще всего его можно встретить в Раменском, Домодедово, Королеве, Подольске, Павловском Посаде и Балашихе.

Добавляется, что паук-оса изначально не является типичным представителем фауны Подмосковья, обычно они встречаются в южных регионах России. Но из-за сравнительно теплых зим, жаркого лета и наличия кормовой базы они стали появляться в северных районах.

Ранее в Москве стали замечать змей. С наступлением жары эти животные отправляются на поиски укромных прохладных мест, например луж или подвалов, из-за чего нередко оказываются в городах, объяснил начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

Также в Сети появилась информация, что 11-летняя девочка потеряла сознание после укуса белки на территории Парка Горького. Позднее ее опровергли в пресс-службе парка. Там объяснили, что ребенок после инцидента смог самостоятельно дойти до автомобиля скорой.

Неизвестные насекомые стали нападать на жителей Подмосковья