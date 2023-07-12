В Парке Горького опровергли сообщения, что девочка потеряла сознание после укуса белки

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Информация о том, что 11-летняя девочка потеряла сознание после укуса белки на территории Парка Горького, является недостоверной. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного парка.

До этого в Сети появилась информация о том, что 11-летняя девочка потеряла сознание после укуса белки в Нескучном саду. Однако, как сообщает пресс-служба парка, подобную информацию опровергают камеры видеонаблюдения, установленные по периметру пространства.

"После происшествия ребенок в сопровождении взрослого, с которым находился на прогулке, самостоятельно дошел до кафе, где ожидал прибытия скорой помощи, и затем сел в автомобиль скорой", – говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в парке могут находиться до 200 диких особей. Их содержанием и разведением столичная площадка не занимается, поэтому животные не привязаны к пребыванию именно в указанном парке.

Однако специалисты регулярно проводят профилактические лабораторные исследования. Ни одного случая бешенства у белок зафиксировано не было, добавляется в сообщении.

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