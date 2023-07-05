Врач рассказал про аллергическую реакцию, которая может появиться после укуса клеща

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После укуса клеща у человека может развиться аллергия на продукты животного происхождения, например на красное мясо, мясо птицы, яйца, молоко и молочные продукты, желатин, рассказал врач Максим Маскин. Об этом сообщает RT.

"Это не шутка и не миф, такое явление действительно существует. Оно называется синдром альфа-гал, или аллергия на красное мясо. Заболевание пока довольно редкое, но случаи зафиксированы по всему миру, в том числе в России", – сказал он.

Врач добавил, что данный синдром развивается как следствие укуса клеща Amblyomma americanum, которого прозвали Lone Star (одинокая звезда. – Прим. ред.) за белое пятнышко на спине. При этом есть данные, которые свидетельствуют о том, что появлению синдрома могут способствовать и другие клещи.

"В слюне клещей, помимо других возбудителей инфекций, может содержаться бактерия, вырабатывающая специфический фермент – а-Galactosidase, или а-Gal (альфа-галактозидаза, или альфа-гал. – Прим. ред.). В организме здоровых людей такой бактерии нет, значит, ее фермент чужероден для иммунитета", – объяснил врач.

Маскин добавил, что во время укуса клеща фермент попадает в кровь, после чего иммунитет начинает борьбу с ним, вырабатывая ряд антител. Если человека снова укусят и в его организм попадет альфа-гал, то это приведет к аллергической реакции.

"Поскольку фермент альфа-галактозидаза – это компонент многих животных белков, то аллергическая реакция возникает у людей через один-три часа после употребления в пищу продуктов животного происхождения. Чаще это красное мясо, но возможна реакция на мясо птицы, яйца, молочные продукты, блюда с желатином", – предупредил эксперт.

Среди симптомов аллергии на мясо врач выделил появление крапивницы, отеки горла и языка, боли в животе, тошноту, в тяжелых случаях это приводит к анафилаксии.

"Синдром альфа-гал можно подтвердить по анализу крови на антитела IgE к альфа-гап. Аллергия на мясо не лечится. Пациентам рекомендуют отказаться от пищи животного происхождения или существенно ограничить ее употребление, а также принимать антигистаминные препараты, чтобы улучшить самочувствие и избежать анафилактических реакций", – резюмировал Маскин.

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