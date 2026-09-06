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06 сентября, 04:27

Транспорт

Россиянам могут разрешить ездить в Китай на личных авто

Фото: depositphotos/motortion

Министерство транспорта России совместно с китайской стороной разрабатывает проект двустороннего соглашения, которое позволит физическим лицам пересекать границу на личных легковых автомобилях вместимостью до восьми мест. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума.

По словам министра, документ предполагает организацию такого сообщения через ключевые пункты пропуска. В их числе называются "Забайкальск", "Староцурухайтуйский", "Пограничный", "Краскино" и "Кани-Курган".

Ранее стало известно, что Белоруссия, Абхазия, Турция, Грузия, Армения, Казахстан, Италия, Китай, Узбекистан и Таиланд вошли в топ-10 зарубежных направлений по количеству бронирований от москвичей летом 2026 года.

По информации аналитиков, в целом на зарубежные направления приходится почти каждое пятое бронирование москвичей – 19% от общего объема.

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