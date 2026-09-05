Мирра Андреева вышла в четвертый круг US Open

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Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла спортсменку из Чехии Николу Бартунькову в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису. Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Игра завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:5). Россиянка посеяна на турнире под пятым номером, у Бартуньковой не было номера посева.

В четвертом круге Андреевой предстоит сыграть со спортсменкой из Австрии Анастасией Потаповой, которая имеет 24-й номер посева.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович расплакался во время матча первого круга US Open. Его соперником был аргентинец Мариано Навоне.

Джокович не смог преодолеть стартовый этап турнира Большого шлема впервые с 2003 года. В ходе игры ему потребовалась помощь медиков.