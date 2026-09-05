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05 сентября, 18:26

Общество

Заммэра Горбенко поздравил телеканал Москва 24 с 15-летием с начала вещания

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заммэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко направил поздравление коллективу телеканала Москва 24 в связи с 15-летием со дня начала вещания.

Горбенко отметил, что за эти годы телеканал стал одним из главных источников оперативной и объективной информации о жизни столицы. Высокий профессионализм и творческий подход команды позволили завоевать доверие многомиллионной аудитории. Ежедневная работа канала, по его словам, – это живой пульс столицы, летопись ее достижений и масштабных преобразований, а также рассказ о москвичах, которые своим трудом делают город лучше.

Заммэра подчеркнул, что Москва 24 задает высокую планку современной городской журналистики и создает востребованные просветительские, культурные и социальные проекты. Он добавил, что вклад телеканала в формирование единого информационного и культурного пространства Москвы трудно переоценить.

"Желаю всему коллективу телеканала новых профессиональных успехов, благодарных зрителей и неиссякаемой творческой энергии. Пусть Москва 24 и дальше остается надежным проводником в жизни нашего городам, развивается и добивается новых успехов вместе с любимой столицей", – добавил Горбенко.

Ранее проект телеканала Москва 24 "Мослекторий" оказался в числе победителей международного конкурса "Говорим, пишем, думаем по-русски!". Жюри присудило "Мослекторию" первое место в номинации "Лучший телепроект на русском языке".

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