Истребитель разбился во время авиашоу в Греции

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Военный истребитель F-4 Phantom потерпел крушение а районе Танагры на востоке Греции во время демонстрационных полетов. Об этом сообщил телеканал ERT.

По его данным, инцидент произошел незадолго до 15:00 по местному времени (совпадает с московским). Через несколько минут после начала демонстрационной программы самолет начал терять высоту, а при падении на землю произошел взрыв.

Судьба двух пилотов, находившихся на борту, остается неизвестной. Телеканал отметил, что неясно, успели ли они катапультироваться. По предварительной информации, самолет раскололся на две части, обе из которых загорелись.

Ранее вертолет Black Hawk армии США потерпел крушение в штате Колорадо. На борту находились четыре человека. Погибших и пострадавших нет.

В ВС США отметили, что ЧП произошло в ходе тренировочного полета в рамках плановых учебных мероприятий вблизи Денвера.

