Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 сентября, 18:01

Происшествия

Истребитель разбился во время авиашоу в Греции

Фото: x.com/flashgrofficial

Военный истребитель F-4 Phantom потерпел крушение а районе Танагры на востоке Греции во время демонстрационных полетов. Об этом сообщил телеканал ERT.

По его данным, инцидент произошел незадолго до 15:00 по местному времени (совпадает с московским). Через несколько минут после начала демонстрационной программы самолет начал терять высоту, а при падении на землю произошел взрыв.

Судьба двух пилотов, находившихся на борту, остается неизвестной. Телеканал отметил, что неясно, успели ли они катапультироваться. По предварительной информации, самолет раскололся на две части, обе из которых загорелись.

Ранее вертолет Black Hawk армии США потерпел крушение в штате Колорадо. На борту находились четыре человека. Погибших и пострадавших нет.

В ВС США отметили, что ЧП произошло в ходе тренировочного полета в рамках плановых учебных мероприятий вблизи Денвера.

Читайте также


происшествияза рубежом

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика