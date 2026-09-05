Москва отметила 879-й День рождения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Москва отметила свое 879-летие. В День города на разных столичных площадках прошло множество интересных мероприятий, включая мастер-классы, выступления и различные активности.

К празднику в городе готовились заранее, Москву украсили свыше 3,5 тысячи флагов и декоративных конструкций. Они появились на мостах, ключевых магистралях, площадях у вокзалов. Специалисты комплекса городского хозяйства к этому дню промыли памятники, пешеходные переходы и тоннели.

Горожан с праздником поздравил Сергей Собянин. Он отметил, что столица неоднократно сталкивалась с множеством испытаний, но всегда преодолевала трудности и становилась только сильнее.





Сергей Собянин мэр Москвы А иначе и быть не может, ведь мы – главный город огромной страны. Мы сердце великой России.

Он поблагодарил москвичей за труд на благо столицы, поддержку и оптимизм. Отдельную благодарность градоначальник выразил тем, кто на линии боевого соприкосновения и в тылу приближает победу.

В торжественных мероприятиях ко Дню города принял участие Владимир Путин. Он поздравил с этим знаменательным днем не только москвичей, но и всех россиян. Глава государства отметил, что мегаполис задает передовые стандарты развития и назвал его "душой и локомотивом" развития всей страны.

Президент также подписал указ о присвоении Собянину звания Героя труда. Он подчеркнул, что награда отражает не только его достижения на посту мэра, но и подход к работе – искреннее отношение к делу.

В День города произошло одно из самых ожидаемых событий – Путин и Собянин открыли первый участок Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена от станции "Деловой центр" до станции "Бульвар Генерала Карбышева". Линия стала 17-й и получила графитовый цвет.



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В рамках празднования мэр Москвы и президент России также приняли участие в открытии юбилейного, 90-го по счету городского вокзала Серп и Молот на МЦД-4.

Кроме того, после комплексной реконструкции в этот день открылся стадион "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова. Площадка соответствует требованиям первой категории РФС и может принимать соревнования всероссийского и международного уровней.

Вместе с тем Путин и Собянин открыли третью очередь московского парка развлечений "Остров мечты" в Нагатинском Затоне. Он насчитывает более 20 механических аттракционов, в том числе не имеющих аналогов в России.



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В связи с празднованием Дня города столичный транспорт продлил работу в ночь на 6 сентября. Станции метро и МЦК будут открыты для входа пассажиров до 02:00. Кроме того, до этого же времени проработают 17 трамвайных маршрутов в разных районах столицы. 18 регулярных ночных маршрутов курсируют в привычном режиме.

К празднику Главархив Москвы представил новую экспозицию "Москва и ее жители. К истории московских праздников и повседневности XIX – начала XX века". Ее можно будет посетить до 20 ноября. Там собраны архивные документы, фотографии и предметы быта, которые рассказывают о жизни горожан разных сословий на протяжении многих лет.

При этом мероприятия продолжатся и 6 сентября. Концерты пройдут в Измайловском парке, на площадке перед Дворцом культуры "Московский", в музее-заповеднике "Царицыно", музее-заповеднике "Коломенское" и во многих других местах.

