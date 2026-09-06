Самолет Уиткоффа и Кушнера покинул воздушное пространство России

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Самолет делегации США, на борту которого находились спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, вылетел из России, пересек государственную границу и вошел в воздушное пространство Латвии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу района полетной информации "Рига", отвечающей за авиатрафик над страной.

По данным авиационных служб, воздушное судно Boeing C-32A пересекло границу в районе приграничного поселка Ореховка.

Ранее завершились переговоры американских представителей с Владимиром Путиным. Встреча, проходившая на территории Кремля, продлилась более трех часов, после чего кортеж переговорщиков покинул резиденцию.

Со своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американская делегация посетит Киев в воскресенье, 6 сентября.