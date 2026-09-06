Дмитриев назвал приезд Уиткоффа и Кушнера в РФ "важным миротворческим визитом"

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера на переговоры в Россию как важный миротворческий визит. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Публикацию Дмитриев сопроводил фотографиями, на которых он провожает представителей администрации Дональда Трампа до самолета после завершения переговоров в Кремле.

Ранее в Кремле завершились переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером. Встреча длилась около трех часов. Кортеж американских переговорщиков покинул территорию Кремля вечером 5 сентября.

Также со стороны России в переговорах приняли участие Кирилл Дмитриев и помощник главы государства Юрий Ушаков.