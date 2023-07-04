10:23Происшествия
Укушенную гадюкой 12-летнюю девочку выписали из больницы в Подмосковье
Фото: 123RF/taviphoto
Из Талдомской центральной районной больницы выписали 12-летнюю девочку, которую укусила гадюка. Об этом сообщается на сайте Минздрава Подмосковья.
После приезда в медучреждение пострадавшую госпитализировали в педиатрическое отделение. При осмотре медики диагностировали у нее гиперемию – переполнение сосудов кровью и сильную слабость.
"Девочке сразу же была введена сыворотка против яда гадюки и противоаллергический препарат, после чего отек и краснота ушли, самочувствие улучшилось", – рассказала заведующая педиатрическим отделением Светлана Безкупская.
Девочка провела в медучреждении почти неделю. Сейчас ее самочувствие улучшилось и она отправилась домой.
Ранее столичные медики спасли десятимесячного ребенка с редкой формой паразитарного заболевания. При осмотре у него выявили висцеральную форму лейшманиоза. Паразитов у ребенка обнаружили в тканях костного мозга после того, как в зарубежном регионе он получил укусы инфицированных самок насекомых.
Читайте также