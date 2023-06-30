Врачи в Москве спасли десятимесячного ребенка с редкой формой паразитарного заболевания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Врачи детской городской клинической больницы имени Г. Н. Сперанского оказали помощь десятимесячному ребенку, зараженному редкими паразитами от тропических москитов. Об этом сообщается на сайте Депздрава Москвы.

При поступлении в медучреждение у ребенка диагностировали высокую температуру, слабость, сниженные показатели гемоглобина в крови, увеличение печени и селезенки, а также посинение конечностей. По результатам осмотра медики выяснили, что пациент страдает редкой формой паразитарного заболевания – висцеральной формой лейшманиоза.

"Некоторое время назад семья вернулась из зарубежного путешествия. Выяснилось, что они с ребенком как раз-таки посещали эндемичный район по лейшманиозу. Мама малыша не сразу нам об этом рассказала, потому что прошло уже более семи месяцев после поездки", – рассказала врач-педиатр инфекционного отделения № 7 Екатерина Целовальникова.

Простейшие-паразиты лейшмании передаются человеку при укусе инфицированных самок. Их у ребенка обнаружили в тканях костного мозга.

В качестве лечения специалисты назначили ребенку инфузионную терапию, глюкозо-солевые растворы для снятия интоксикации и противопаразитарное средство. Через три дня он стал чувствовать себя лучше, а через неделю его выписали из больницы.

Сейчас здоровью десятимесячного пациента ничего не угрожает. Его состояние пришло в норму.

До этого медики Люберецкой больницы извлекли из щеки женщины 12-сантиметрового червя, который вырос там после укуса комара, зараженного гельминтозом. Обнаружить паразита удалось после обращения женщины с жалобами на зуд в области щеки. Медики, разрезав щеку под местной анастезией, установили, что воспалительный процесс вызывала жизнедеятельность червя, а зуд – его шевеления.

