В Подмосковье врачи прооперировали женщину, которая подавилась куском курицы

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Видновской больницы провели операцию 48-летней женщине, которая подавилась куском курицы. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.

Пациентка поступила с жалобами на невозможность глотать, затрудненное дыхание и ощущение распирания в горле. Медики провели обследование и обнаружили в верхней части пищевода инородное тело и отек слизистой гортани.

Выяснилось, что женщина завтракала в спешке и подавилась куриным мясом. Как рассказала заведующая клинико-диагностическим отделением Татьяна Шашкова, врачи в экстренном порядке эндоскопическим путем удалили из пищевода кусок мяса размером 4 на 5 сантиметров.

После операции пациентка еще сутки провела в больнице под наблюдением врачей. В настоящее время она хорошо себя чувствует и уже выписана, уточнили в министерстве здравоохранения Московской области.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске хирурги успешно удалили шестилетней девочки опухоль мозга. Новообразование было сопоставимо по размеру с теннисным мячом. Оно располагалось в тканях мозжечка.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!